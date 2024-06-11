У балахоні помаранчевого кольору: 59-річна Сара Джессіка Паркер на зніманнях у Нью-Йорку

Красива та яскрава вона знову під прицілом фотографів.

Сара Джессіка Паркер повернулася до ролі письменниці Керрі Бредшоу, яка вперше з'явилася у серіалі "Секс і місто". У Нью-Йорку наразі знімають третій сезон "І просто так...".

Як і в "Сексі і місті", важливим складником сиквела є вбрання головної героїні. Образи для Паркер підбираються дуже ретельно костюмерами Моллі Роджерс та Денні Сантьяго. Для однієї із серій вони підібрали для Сари Джессіки сукню-балахон яскравого помаранчевого кольору, у якого були довгі рукави та прикраса спереду у вигляді фіолетово-рожевого макраме.

Носила цю сукню Паркер у поєднанні з оригінальними мюлями рожевого кольору та розкішною об'ємною зачіскою.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Деякими кадрами зі знімань акторка поділилася Instagram, тому можна роздивитися її вбрання детальніше.

Також Паркер заскочили папараці з колегою Синтією Ніксон, яка була одягнена на зніманнях у блакитну сукню-сорочку, її талію прикрашав плетений пояс, а шию – хустка. У руці акторка тримала трендову плетену сумку. Сара Джессіка ж була у джинсовій спідниці та лонгсліві бежевого кольору, які носила у поєднанні з білими туфлями Мері Джейн. Раніше у цьому вбранні акторку вже фотографували.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

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