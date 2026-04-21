У балахоні з принтом та пікантними вирізами: Гайді Клум вийшла на червону доріжку

Зірка вирішила підтримати дизайнера-початківця і одягла його виріб на важливий захід.

Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Супермодель та телеведуча Гайді Клум прийшла на світову прем’єру фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку. Зірка, як завжди, сяяла в оригінальній сукні.

Гайді одягла довгий балахон зі шлейфом, що був виконаний у зеленому кольорі і з плісованої легкої тканини. Сукня також мала високу горловину, як у водолазки, та глибокі пройми під руками.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Це оригінальне вбрання, за словами самої Клум, створив один із учасників шоу Project Runway, у якому Гайді є ведучою.

«Вчора ввечері на прем’єрі "Диявол носить Prada 2" у Нью-Йорку я була одягнена в дизайн від одного з наших талановитих учасників 22-го сезону Project Runway», — написала зірка у Instagram.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Раніше разом із сином Генрі суперзірка прийшла на галавечір, який проводився у Лос-Анджелесі в Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — найбільшому художньому музеї на західному узбережжі США. Клум приголомшила тоді прозорою сукнею від Dsquared2.

Гайді Клум та її син / © Getty Images

Гайді Клум та її син / © Getty Images

