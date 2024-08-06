У балетках Chanel і мініспідниці з рюшами: Ешлі Грем подивилася виставу на Бродвеї

36-річна модель plus-size в образі total black сходила до театру.

Ешлі Грем відвідала прем’єру нової вистави "Job" на Бродвеї у The Hayes Theatre у Нью-Йорку.

Для культурного виходу вона обрала кокетливий образ total black. На моделі була майка в рубчик і мініспідниця з рюшами, які вона скомбінувала з балетками Chanel з бантиками і лакованими носками.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі закинула волосся на один бік, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а пальці – каблучками. Свій лук вона розбавила червоним манікюром. У руці Грем тримала сіро-графітову стьобану сумку Chanel.

Нагадаємо, Ешлі Грем потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку в білосніжній обтислій сукні без бретельок, із сіткою і в'язаними елементами.

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