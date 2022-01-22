У балетках і мініспідниці: Сельма Блер, що страждає від розсіяного склерозу на прогулянці з собакою

У балетках і мініспідниці: Сельма Блер, що страждає від розсіяного склерозу на прогулянці з собакою

49-річна знаменитість потрапила під приціл папараці.

Американська акторка Сельма Блер страждає від розсіяного склерозу, тому практично завжди на публіці з'являлася з ціпком, проте вчора зірка фільмів "Геллбой" та "Жорстокі ігри" вперше за довгий час вийшла на вулицю без нього. Вона купила напій і вела свого пса на повідку.

Сельма Блер / Getty Images

Одягнена Сельма була просто, поєднавши чорну мініспідницю з трикотажною кофтою та балетками. Повідець свого домашнього улюбленця акторка тримала не в руці, а обмотала навколо талії. На очах у неї були сонцезахисні окуляри, а на плечі висіла сумка. Також, мабуть, акторці сподобалося бути блондинкою, адже перефарбувалася вона ще минулого літа, але, як бачимо до темного відтінку, повертатися поки що не має наміру.

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