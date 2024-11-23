У бальній сукні на одне плече: Софі Елліс-Бекстор сяяла на червоній доріжці

Це щорічне дійство, найтриваліше розважальне шоу у світі, оскільки проводиться выд 1912 року. Захід підтримує благодійну організацію Royal Variety Charity, яка допомагає членам індустрії розваг Великої Британії. Щороку його відвідують зіркові гості та члени королівської родини.

Цього року серед запрошених була відома британська співачка Софі Елліс-Бекстор. 45-річна зірка обрала елегантну бальну вечірню сукню А-силуету і на одне плече від AZZI & OSTA.

У її вбрання була пишна спідниця з фатину, яку прикрашала вишивка лелітками. Образ співачка доповнила безліччю каблучок на руках, високою зачіскою та яскравим макіяжем із тінями персикового кольору на очах.

Софі Елліс-Бекстор / Фото: Getty Images

Ведучою цього вечора стала тіл і радіозірка Аманда Голден. Вона з'явилася на червоній доріжці в гламурному рожевому костюмі, а потім поспілкувалася з королем Чарльзом, який також побував на шоу.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аманда Голден розмовляє з королем / Фото: Getty Images

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