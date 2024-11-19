У бальній сукні та з прикрасами від Swarovski: Аріана Гранде на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

31-річна співачка та акторка Аріана Гранде стала доброю відьмою Гліндою в екранізації знаменитого бродвейського мюзиклу "Зла". 18 листопада його презентували публіці в Лондоні і акторка знову вийшла на зелену килимову доріжку, презентувавши нове вбрання.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

На Гранде цього разу була довга бальна сукня від бренду Ralph Lauren. На відміну від попередніх своїх луків для цієї промокампанії, Гранде обрала не рожеву сукню, а жовту.

Це було вбрання з тонкого і ніжного фатину, яке у верхній частині було зроблене з безліччю складок і мало декольте-серце.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

А ось спідниця сукні була А-силуету, мала багато шарів тканини та довгий шлейф.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Вбрання Аріана доповнила вуаллю в колір, яку намотала на руки, а також набором прикрас з камінням від бренду Swarovski.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Волосся акторки було зібране у високу зачіску, на обличчі їй зробили ніжний вечірній макіяж. Також, щоб відповідав тематиці фільму, Гранде на деяких фото позувала в круглих окулярах із зеленими лінзами, схожими на ті, які носив колись Джон Леннон.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Захоплива та чарівна кінопригода "Wicked: Чародійка" вийде в українському прокаті 21 листопада. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє унікальний світ країни Оз. Напередодні прем'єри продюсер фільму спеціально для Леді.ТСН.ua розповів про роботу над цим фентезійним мюзиклом і зазначив, що завдяки цій картині глядачі потраплять до епічного світу, де магія стає можливою.

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