У бальній сукні в принт: акторка Дав Камерон вийшла у світ з бойфрендом - учасником гурту Måneskin

Американська акторка Дав Кемерон взяла участь у третьому щорічному галаконцерті Фонду Кемерона Бойса у The Beehive, який відбувся у Лос-Анджелесі. На публіку вона вийшла в гарній вечірній бальній сукні з пишною спідницею-балоном у складки. Також у цього вбрання було декольте-серце, чорний пояс на талії та ніжні складки на корсеті.

Давши Камерон і Даміано Давид з Maneskin / Фото: Getty Images

Доповнила вона образ яскравим макіяжем, чорними туфлями та зачіскою з розпущеним волоссям.

На цей захід вона прийшла зі своїм бойфрендом - учасником гурту Måneskin Даміано Давидом. Співак одягнув широкі штани та коричневу куртку. Також на ньому була біла сорочка, краватка і туфлі з перфорацією.

Давши Камерон і Даміано Давид з Maneskin / Фото: Getty Images

Вперше про стосунки Дав та Даміано заговорили ще минулого року, нібито вони зустрічаються ще з літа. Пара разом подорожувала світом, підтримуючи роботу одне одного. Дівчину також бачили на шоу Maneskin у Нью-Йорку, Бразилії та Австралії. Вперше на червону доріжку разом вони вийшли взимку цього року і, не соромлячись, цілувалися перед камерами.

Також пара відвідала разом Met Gala цього року. Вони позували на цьому розкішному заході, обійнявшись і були в розкішному вбранні від Diesel.

Давши Камерон і Даміано Давид з Maneskin на Met Gala / Фото: Associated Press

Читайте також: