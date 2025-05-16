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- Шоу-бізнес
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У бальній сукні з бордовим декором: 50-річна Вікторія Сільвстедт сяяла в Каннах
Цей захід вона відвідує щорічно і завжди намагається вибирати для червоної доріжки цікаві сукні.
Шведська красуня, королева краси та світська левиця — 50-річна Вікторія Сільвстедт — знову опинилася в центрі уваги. Вона вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю, який стартував на Лазуровому узбережжі Франції 13 травня.
Вікторія відвідала прем’єру фільму «Сірат». Перед початком заходу вона продемонструвала публіці і фотографам свою гламурну бальну сукню з пишною спідницею і шлейфом, яка привертала увагу, оскільки цього року організатори кінофестивалю заборонили гостям одягати надто пишні спідниці, а також сукні з довгими шлейфами.
У вбрання Сільвстедт не було бретельок, воно було виконане у ніжно-рожевому відтінку і декороване бордовим фатином. Також Вікторія зробила оригінальне об’ємне укладання та яскравий макіяж. Процесом підготовки вона поділилася у Instagram.
Нагадаємо, що минулого року Вікторія теж відвідала кінофестиваль. Тоді вона вийшла на червону доріжку у фіолетовій сукні з прозорими вставками та розрізом. Того разу Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці.