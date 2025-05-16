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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

У бальній сукні з бордовим декором: 50-річна Вікторія Сільвстедт сяяла в Каннах

Цей захід вона відвідує щорічно і завжди намагається вибирати для червоної доріжки цікаві сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вікторія Сільвстедт

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

Шведська красуня, королева краси та світська левиця — 50-річна Вікторія Сільвстедт — знову опинилася в центрі уваги. Вона вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю, який стартував на Лазуровому узбережжі Франції 13 травня.

Вікторія відвідала прем’єру фільму «Сірат». Перед початком заходу вона продемонструвала публіці і фотографам свою гламурну бальну сукню з пишною спідницею і шлейфом, яка привертала увагу, оскільки цього року організатори кінофестивалю заборонили гостям одягати надто пишні спідниці, а також сукні з довгими шлейфами.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

У вбрання Сільвстедт не було бретельок, воно було виконане у ніжно-рожевому відтінку і декороване бордовим фатином. Також Вікторія зробила оригінальне об’ємне укладання та яскравий макіяж. Процесом підготовки вона поділилася у Instagram.

Вікторія Сільвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Вікторія Сільвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Нагадаємо, що минулого року Вікторія теж відвідала кінофестиваль. Тоді вона вийшла на червону доріжку у фіолетовій сукні з прозорими вставками та розрізом. Того разу Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці.

Вікторія Сільвстедт 2024 року / © Getty Images

Вікторія Сільвстедт 2024 року / © Getty Images

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Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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