У бальній сукні з бордовим декором: 50-річна Вікторія Сільвстедт сяяла в Каннах

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

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Шведська красуня, королева краси та світська левиця — 50-річна Вікторія Сільвстедт — знову опинилася в центрі уваги. Вона вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю, який стартував на Лазуровому узбережжі Франції 13 травня.

Вікторія відвідала прем’єру фільму «Сірат». Перед початком заходу вона продемонструвала публіці і фотографам свою гламурну бальну сукню з пишною спідницею і шлейфом, яка привертала увагу, оскільки цього року організатори кінофестивалю заборонили гостям одягати надто пишні спідниці, а також сукні з довгими шлейфами.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

У вбрання Сільвстедт не було бретельок, воно було виконане у ніжно-рожевому відтінку і декороване бордовим фатином. Також Вікторія зробила оригінальне об’ємне укладання та яскравий макіяж. Процесом підготовки вона поділилася у Instagram.

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Вікторія Сільвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Нагадаємо, що минулого року Вікторія теж відвідала кінофестиваль. Тоді вона вийшла на червону доріжку у фіолетовій сукні з прозорими вставками та розрізом. Того разу Вікторія Сільвстедт вкрала всю увагу на червоній доріжці.

Вікторія Сільвстедт 2024 року / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press