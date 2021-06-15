У банановому костюмі і кросівках: Наталя Могилевська у яскравому луці сфотографувалася біля автомобіля

Артистка поповнила гардероб яскравим вбранням.

Наталя Могилевська поділилася в Instagram новим знімком із повсякденного життя і похизувалася обновкою.

Співачка сфотографувалася біля автомобіля. Вона мала стильний і яскравий вигляд. На ній був костюм бананового кольору від бренду FLO outfits, який складався з жакету і штанів-кльош, біла футболка і кросівки насичено-жовтого кольору.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

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Через плече у Наталі висіла сумка. Волосся артистка розпустила, а на обличчя одягла масивні чорні окуляри.

"Чи потрібно чоловікові бути на ПП чи для чоловіка животик це нормально? Дівчата, ви задивлялися на струнких і підтягнутих чоловіків?" — запитала Наталя у своїх підписників.

Думки фоловерів розділилися:

"На струнких і підтягнутих - ні, не задивляюся", "Я не люблю пузатих, але знаю багатьох, хто любить невеликий животик", "Незалежно від статі подобаються підтягнуту фігури", "Люблю животик", "Невеликий животик - це нормально. Хоча я на інші підтягнуті частини тіла задивляюсь".

Нагадаємо, Могилевська прогулялася центром Києва у світло-бежевій сукні міді з декольте. Вбрання вона доповнила чорним шкіряним поясом-баскою, що додало її луку ефектності. Під сукню зірка одягла кремові ажурні колготи.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

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