У банановому купальнику та з гіпсом на руці: учасниця "Холостяка-11" відпочиває на Шрі-Ланці

У банановому купальнику та з гіпсом на руці: учасниця "Холостяка-11" відпочиває на Шрі-Ланці

Єлизавета Крутікова поділилася знімками з відпустки.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк", повітряна гімнастка – Єлизавета Крутікова – вперше Новий рік зустріла не на сцені, а на відпочинку у теплій країні. Дівчина отримала травму – зламала руку, і тому вирішила, що можна їхати у відпустку на Шрі-Ланку. Компанію їй склав її бойфренд.

Єлизавета Крутикова/Instagram Єлизавети Крутикової

Єлизавета Крутикова/Instagram Єлизавети Крутикової

Ліза також показала невеликий імпровізований фотосет, у якому вона у банановому купальнику демонструє підтягнуту фігуру. На її руці – гіпс.

Єлизавета Крутикова/Instagram Єлизавети Крутикової

Єлизавета Крутикова/Instagram Єлизавети Крутикової

Єлизавета Крутикова/Instagram Єлизавети Крутикової

"Місце, де я забула про маску, місце, де ти дивишся в дзеркало з ранку та перед сном, місце, де тобі не потрібен код та негативний тест. Тепер цінуєш час тут", — підписала світлини дівчина.

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