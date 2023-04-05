У бандажній сукні: яскрава Гайді Клум позувала на червоній доріжці

Гайді Клум завжди з радістю приходить на роботу, коли йдеться про знімання проєкту America's Got Talent.

49-річна манекенниця і одна із суддів шоу була заскочена фотографами біля знімального павільйону. Гайді вийшла на вулицю, де була розстелена червона доріжка, щоб привітати людей та зняти якийсь епізод на камеру.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Клум була в обтислій бандажній сукні жовтогарячого кольору і у високих рукавичках, а взута в босоніжки в тон на шпильках. На шиї зірка мала золоте масивне намисто, а на обличчі великі окуляри-авіатори. Гайді розпустила волосся і зробила макіяж у нюдових відтінках.

У своєму блогу в Instagram зірка опублікувала ролик і показала, як підбігала до шанувальників та роздавала автографи. На відео видно, що на знімання прийшло багато дітей.

Її колегу з шоу – Софію Вергару – також зазнімкували цього дня. На знімання зірка приїхала в неоновому плащі та мюлях на високих підборах, а на доріжці виблискувала в корсеті, розшитому камінням та синіх штанях-кльошах.

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