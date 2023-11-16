У бандажній сукні з вирізами та червоними квітами: Емілі Ратаковскі одягла вбрання за 2400 доларів

Американська модель продемонструвала свою точену фігуру на заході у Нью-Йорку.
Емілі Ратаковскі позувала фотографам у незвичайній чорно-білій бандажній сукні від польського бренду Magda Butrym.
Вбрання Емілі було коротким і обтискало фігуру, спереду його прикрашало безліч драпувань, а також розрізи під грудьми та на животі. Також сукня була прикрашена невеликими червоними квітами – це відмінна риса речей від Magda Butrym.
Лук вона доповнила чорними колготками, сумкою від The Row та босоніжками на підборах та із зав'язками. Макіяж модель зробила не яскравим і з коричневим блиском на губах. Вартість такого вбрання за 2400 доларів.
Ця поява Емілі на публіці відбулася після того, як вона позувала на фешнцеремонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку в мінісукні з плісуванням та сатинових мюлях від бренду Tory Burch.
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