У бандажній сукні з відвертим декольте: який вигляд має реперка Lizzo після кардинального схуднення

Lizzo / © Getty Images

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Американська реперка Lizzo відвідала прем’єру фільму «Дуже страшне кіно» від Paramount Pictures, яка відбулася у театрі Paramount у Лос-Анджелесі.

Знаменитість, яка скинула близько 27 кілограмів, з’явилася на публіці в ефектному образі, який підкреслив її нові форми. Артистка постала у чорній бандажній обтислій сукні міді на тонких бретельках і з відвертим декольте.

Lizzo / © Getty Images

Вбрання чудово підкреслило її значно тоншу талію, стрункіші руки та більш виразний силует.

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Аутфіт Lizzo доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, тонким червоним чокером на шиї і гламурним макіяжем смокі айс. Волосся співачка вклала у розкішні світлі локони і зробила нюдовий манікюр.

Ще кілька років тому реперка була відома своїми пишними формами і неодноразово виступала за бодіпозитив, закликаючи жінок приймати себе незалежно від розміру одягу. Тоді її фігура мала більш округлі форми, а сама артистка часто обирала відверті сценічні образи, які підкреслювали її комплекцію.

© Associated Press

© Getty Images

© Associated Press

© Associated Press

Після схуднення Lizzo зберегла свої впізнавані жіночні вигини, проте її силует став помітно стрункішим. Особливо змінилася лінія талії, а також загальні пропорції фігури. Нові світлини реперки регулярно викликають жваве обговорення серед шанувальників у соцмережах, які відзначають її трансформацію.

Сама співачка неодноразово наголошувала, що її метою було не досягнення певних стандартів краси, а покращення самопочуття та здоров’я. За словами зірки, вона поступово змінювала спосіб життя, приділяючи увагу харчуванню та фізичній активності.

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На новому знімку Lizzo має впевнений та ефектний вигляд, а обтисла чорна сукня лише підкреслила результати її роботи над собою.

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