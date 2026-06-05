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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

У бандажній сукні з відвертим декольте: який вигляд має реперка Lizzo після кардинального схуднення

38-річна репвиконавиця у чорному вбранні похизувалася результатами схуднення.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Американська реперка Lizzo відвідала прем’єру фільму «Дуже страшне кіно» від Paramount Pictures, яка відбулася у театрі Paramount у Лос-Анджелесі.

Знаменитість, яка скинула близько 27 кілограмів, з’явилася на публіці в ефектному образі, який підкреслив її нові форми. Артистка постала у чорній бандажній обтислій сукні міді на тонких бретельках і з відвертим декольте.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Вбрання чудово підкреслило її значно тоншу талію, стрункіші руки та більш виразний силует.

Аутфіт Lizzo доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, тонким червоним чокером на шиї і гламурним макіяжем смокі айс. Волосся співачка вклала у розкішні світлі локони і зробила нюдовий манікюр.

Ще кілька років тому реперка була відома своїми пишними формами і неодноразово виступала за бодіпозитив, закликаючи жінок приймати себе незалежно від розміру одягу. Тоді її фігура мала більш округлі форми, а сама артистка часто обирала відверті сценічні образи, які підкреслювали її комплекцію.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Getty Images

© Getty Images

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © instagram.com/lizzobeeating

© instagram.com/lizzobeeating

Після схуднення Lizzo зберегла свої впізнавані жіночні вигини, проте її силует став помітно стрункішим. Особливо змінилася лінія талії, а також загальні пропорції фігури. Нові світлини реперки регулярно викликають жваве обговорення серед шанувальників у соцмережах, які відзначають її трансформацію.

Сама співачка неодноразово наголошувала, що її метою було не досягнення певних стандартів краси, а покращення самопочуття та здоров’я. За словами зірки, вона поступово змінювала спосіб життя, приділяючи увагу харчуванню та фізичній активності.

На новому знімку Lizzo має впевнений та ефектний вигляд, а обтисла чорна сукня лише підкреслила результати її роботи над собою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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