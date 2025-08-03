У бандажному вбранні і лакованих туфлях: Ніколь Шерзінгер похизувалася стрункою фігурою на вечірньому шоу

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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Ніколь Шерзінгер завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. В студії вона продемонструвала спокусливий образ total black.

На артистці був прозорий лонгслів із високою горловиною і бандажне вбрання, яке складалося з кроптопа на бретельках і спідниці-олівця. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Лук Шерзінгер доповнила чорним лакованими туфлями-човниками, браслетами, каблучками і цікавими сережками різної форми. Волосся Ніколь зібрала у високий пучок, випустивши спереду пасма, зробила насичений макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, і молочний манікюр.

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Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у чорній смугастій асиметричній сукні з високим розрізом прогулялася Нью-Йорком.