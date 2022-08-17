У барвистих бікіні та з дітьми: Алессандра Амбросіо показала кадри з відпустки у Чорногорії

41-річна супермодель та екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret поділилася у своєму Instagram декількома знімками в різних бікіні, похизувавшись своєю бездоганною фігурою.

Бікіні, в якому позує Алессандра від її власного бренду купальників та пляжного одягу Gal Floripa, який вона заснувала 2019 року разом зі своєю сестрою Алін Амбросіо та подругою Жизель Коріа.

Амбросіо позувала в морі в яскравому купальнику з V-подібним вирізом на ліфі вартістю 128 доларів та плавках за такою ж ціною. Також модель накинула поверх сорочку і одягла солом'яний капелюх, щоб сховатися від сонця і в такому образі постала перед камерою.

Зірка опублікувала ще кілька знімків та показала, як позує на яхті разом зі своїми дорослими дітьми – дочкою Анею та сином Ноа та продемонструвала підписникам, як проводить вечори на відпочинку.

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