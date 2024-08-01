У басейні на матраці: Сальма Гаєк у яскравому бікіні засвітила пишні форми

Акторка показала, як релаксувала та засмагала під променями палючого сонця.

57-річна акторка, режисерка та продюсерка – Сальма Гаєк – порадувала своїх фоловерів у Instagram фотографіями у купальнику.

Вона опублікувала знімки, на яких позує на надувному матраці в басейні. На Сальмі яскраве зелено-рожеве бікіні, що ефектно підкреслює пишні форми зірки. Акторка із заплющеними очима підставляє обличчя палючим променям сонця.

Фото: Instagram Сальми Гаєк

Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Чекаючи на серпень", — лаконічно підписала Гаєк знімки.

Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк взяла участь в естафеті олімпійського вогню. Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у заході напередодні Олімпіади — пронесла смолоскип у руках від передмістя Івелін до Версальського палацу.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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