У басейні та на траві: Тіна Кунакі показала, як в купальниках знімалася у фотосеті

25-річна модель Тіна Кунакі показала підписникам в Instagram, як відбувалися її знімання у басейні.

Тіна продемонструвала фолловерам, як вона позувала сидячи у смарагдовому суцільному купальнику в басейні у якогось хлопця на плечах, а фотограф, який також був у басейні, стояв та фотографував її.

"Поверніть мене назад в ті дні... @bruce_weber", — підписала кадри Кунакі.

А також дівчина опублікувала інші світлини, на яких також позує в бікіні лежачи на траві і з сигаретою в руці. А ще позувала в білому купальнику, сидячи біля засохлих гілок дерев.

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Нагадаємо, нещодавно ми розглядали кілька луків, які демонструвала дружина Венсана Касселя на Паризькому тижні моди. Кунакі відвідала кілька модних показів, зокрема й вечірку бренду Gucci.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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