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У басейні та на траві: Тіна Кунакі показала, як в купальниках знімалася у фотосеті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1644
Час на прочитання
1 хв
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У басейні та на траві: Тіна Кунакі показала, як в купальниках знімалася у фотосеті

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

25-річна модель Тіна Кунакі показала підписникам в Instagram, як відбувалися її знімання у басейні.

Тіна продемонструвала фолловерам, як вона позувала сидячи у смарагдовому суцільному купальнику в басейні у якогось хлопця на плечах, а фотограф, який також був у басейні, стояв та фотографував її.

"Поверніть мене назад в ті дні... @bruce_weber", — підписала кадри Кунакі.

А також дівчина опублікувала інші світлини, на яких також позує в бікіні лежачи на траві і з сигаретою в руці. А ще позувала в білому купальнику, сидячи біля засохлих гілок дерев.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали кілька луків, які демонструвала дружина Венсана Касселя на Паризькому тижні моди. Кунакі відвідала кілька модних показів, зокрема й вечірку бренду Gucci.

Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images
Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images
Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1644
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