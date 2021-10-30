У басейні та з трояндою: "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала відхід ще одного учасника з шоу

У басейні та з трояндою: "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала відхід ще одного учасника з шоу

Артистка попрощалася у минулому випуску зі стоматологом.

Вчора, 29 жовтня, відбувся сьомий випуск романтичного шоу "Холостячка". Його головна героїня Злата Огнєвіч під час церемонії троянд відправила додому одного учасника – стоматолога Романа Васильєва.

Роман Васильєв / Instagram Холостяк СТБ

В Instagram співачка опублікувала знімок, на якому вона зазнімкована у бежевій сукні у басейні з червоною трояндою — бутоньєркою — у руці. У підписі до світлини вона прокоментувала вихід Романа з проєкту.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"#Церемоніясліз. Таку альтернативну назву про себе я дала цій церемонії троянд. Тому що завжди боляче відпускати, підбирати ті самі, потрібні слова. Мені так неприємно поранити інших, бо мене поранили безліч разів... Знаю, що своїм рішенням я набуваю як друзів, так і ворогів. Але це мій вибір і тільки мені за нього згодом відповідати", — написала під фото артистка.

Нагадаємо, цього самого випуску чоловіки з проєкту "Холостячка" заскочили Злату у пікантній позі з одним із учасників на кухні.

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