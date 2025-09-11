ТСН у соціальних мережах

У базовій майці, джинсах і кедах: Дженніфер Еністон у повсякденному луку з’явилася у Нью-Йорку

Останнім часом акторка часто потрапляє під приціл папараці, адже активно займається промокампанією нового сезону серіалу «Ранкове шоу».

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон вчергове заскочили папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Цього разу акторка вийшла у світ у зручному повсякденному луку. Вона була у чудовому настрої.

На зірці була базова біла майка в рубчик і блакитні вкорочені джинси рвані знизу. На плечі вона накинула чорний світшот.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Образ Еністон доповнила білими кедами з червоними смужками і чорною сумочкою. У неї було розпущене волосся, улюблені останнім часом сонцезахисні коричневі окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, золотий і з намистинами браслети та каблучка на руці.

Нагадаємо, минулого разу Дженніфер Еністон постала в місті у короткій чорній сукні з поясом нижче талії і в чорних босоніжках на шпильках.

