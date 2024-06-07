У бермудах та блейзері: стильна Джесіка Альба під прицілом папараці

Акторку та бізнесвумен Джессіку Альбу помітили у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку, коли вона прямувала на знімання у шоу The View. Її поява на публіці пов'язана з виходом фільму Netflix "Шлях відплати", в якому вона зіграла головну роль.

Перед камерами дорогою на інтерв'ю Джессіка з'явилася в сірому вбранні від The Frankie Shop, яке складалося з двобортного блейзера та бермуд. Також Альба носила з ним топбандо та туфлі від Jimmy Choo, на плечі у неї була чорна сумка із золотим ремінцем від Valentino.

Образ акторки завершували сонцезахисні окуляри, масивні золоті сережки-кільця у вухах, а також красива зачіска з накрученим волоссям та зібраним у "мальвінку".

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Днем раніше 43-річна акторка у прозорій блузі та спідниці-олівці прийшла розповідати про фільм на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Фільм з Альбою розповідає історію про сильну жінку — досвідчену спецназівку, яка бере на себе управління баром свого батька після його раптової смерті і незабаром опиняється у конфлікті з жорстокою бандою, яка орудує у її рідному місті.

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