У бездоганній формі: Кендіс Свейнпоул виконала стійку на руках на пляжі

"Ангел" Victoria's Secret поділилася в своєму блогу цікавим пляжним фото.

32-річна Кендіс Свейнпоул зазнімкована на березі моря в стійці на голові і на руках. На ній одягнений чорний короткий топ і плавки.

Південноафриканська модель дуже багато часу проводить на пляжі і відпочинку. Вона вміло поєднує роботу, знімання і подорожі і не приховує, що обожнює проводити час в теплих краях ближче до природи.

Саме в оточенні пальм і дерев Кендіс часто знімає рекламні фотосети представляючи новинки купальників зі своєї колекції бренду Tropic of C. Цими знімками дівчина також ділиться з підписниками свого Instagram.

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