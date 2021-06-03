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У бездоганній формі: Кендіс Свейнпоул виконала стійку на руках на пляжі

У бездоганній формі: Кендіс Свейнпоул виконала стійку на руках на пляжі

Кендіс Свейнпоул / Associated Press

"Ангел" Victoria's Secret поділилася в своєму блогу цікавим пляжним фото.

32-річна Кендіс Свейнпоул зазнімкована на березі моря в стійці на голові і на руках. На ній одягнений чорний короткий топ і плавки.

Південноафриканська модель дуже багато часу проводить на пляжі і відпочинку. Вона вміло поєднує роботу, знімання і подорожі і не приховує, що обожнює проводити час в теплих краях ближче до природи.

Саме в оточенні пальм і дерев Кендіс часто знімає рекламні фотосети представляючи новинки купальників зі своєї колекції бренду Tropic of C. Цими знімками дівчина також ділиться з підписниками свого Instagram.

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Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул в рекламной кампании Tropic of C / ©
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул в рекламной кампании Tropic of C / ©
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кэндис Свэйнпоул / ©
Кэндис Свэйнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул
Кендіс Свейнпоул на подіумі і в реальному житті (27 фото)