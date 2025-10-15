ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У бежевій сукні з відкритими плечима: співачка Маша Кондратенко завітала на прем’єру сімейного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно»

Авторка хіта "Ванька-встанька" дебютувала в українському дубляжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Маша Кондратенко

Маша Кондратенко

Зірка серіалу «Школа», українська співачка і блогерка Маша Кондратенко відвідала яскраву прем’єру сімейного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver. Маша озвучила одну з героїнь стрічки — це її перший досвід у дубляжі.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша постала на івенті у трикотажній бежевій сукні максі з відкритою лінією плечей. Вбрання артистка скомбінувала з коричневими шкіряними чоботами. У неї було гарне укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, золоті сережки у вухах і делікатний ланцюжок га шиї.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Кондратенко поспілкувалася з маленькими шанувальниками і провела автограф-сесію.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Про фільм:

Маленька мрійниця Ґаббі разом із бабусею їде до міста чудес — неймовірного світу Кіт-Франциско. Але все змінюється, коли її улюблений ляльковий будиночок викрадає ексцентрична котяча леді Віра. Тож Ґаббі збирає свою котячу команду й вирушає у захопливу подорож, щоб урятувати свій чарівний дім.

Зіркою українського дубляжу став також актор Назар Задніпровський.

В українському прокаті фільм «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно» від 16 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie