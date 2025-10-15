Маша Кондратенко

Зірка серіалу «Школа», українська співачка і блогерка Маша Кондратенко відвідала яскраву прем’єру сімейного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver. Маша озвучила одну з героїнь стрічки — це її перший досвід у дубляжі.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша постала на івенті у трикотажній бежевій сукні максі з відкритою лінією плечей. Вбрання артистка скомбінувала з коричневими шкіряними чоботами. У неї було гарне укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, золоті сережки у вухах і делікатний ланцюжок га шиї.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Кондратенко поспілкувалася з маленькими шанувальниками і провела автограф-сесію.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Про фільм:

Маленька мрійниця Ґаббі разом із бабусею їде до міста чудес — неймовірного світу Кіт-Франциско. Але все змінюється, коли її улюблений ляльковий будиночок викрадає ексцентрична котяча леді Віра. Тож Ґаббі збирає свою котячу команду й вирушає у захопливу подорож, щоб урятувати свій чарівний дім.

Зіркою українського дубляжу став також актор Назар Задніпровський.

В українському прокаті фільм «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно» від 16 жовтня.