- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
У бежевій сукні з відкритими плечима: співачка Маша Кондратенко завітала на прем’єру сімейного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно»
Авторка хіта "Ванька-встанька" дебютувала в українському дубляжі.
Зірка серіалу «Школа», українська співачка і блогерка Маша Кондратенко відвідала яскраву прем’єру сімейного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver. Маша озвучила одну з героїнь стрічки — це її перший досвід у дубляжі.
Маша постала на івенті у трикотажній бежевій сукні максі з відкритою лінією плечей. Вбрання артистка скомбінувала з коричневими шкіряними чоботами. У неї було гарне укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, золоті сережки у вухах і делікатний ланцюжок га шиї.
Кондратенко поспілкувалася з маленькими шанувальниками і провела автограф-сесію.
Про фільм:
Маленька мрійниця Ґаббі разом із бабусею їде до міста чудес — неймовірного світу Кіт-Франциско. Але все змінюється, коли її улюблений ляльковий будиночок викрадає ексцентрична котяча леді Віра. Тож Ґаббі збирає свою котячу команду й вирушає у захопливу подорож, щоб урятувати свій чарівний дім.
Зіркою українського дубляжу став також актор Назар Задніпровський.
В українському прокаті фільм «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно» від 16 жовтня.