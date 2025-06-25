- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
У бежевому топі і штанах із лампасами: Шарліз Терон в образі від Givenchy завітала на вечірнє шоу
49-річна акторка дала інтерв'ю Джиммі Феллону.
Шарліз Терон побувала в ефірі розважального вечірнього шоу Джиммі Феллона, де розповіла про знімання у фільмі «Стара гвардія 2», який вийде на Netflix наступного тижня, 2 липня.
У студії акторка з’явилася в аутфіті у стилі сучасної елегантності з осінньої колекції 2025 бренду Givenchy.
На ній був бежевий топ із високою горловиною-галтером, американською проймою і відкритою спиною. Верх вона скомбінувала з чорними штанями з оксамитовими лампасами і з цікавими чорними шкіряними босоніжками на шпильках.
Терон зробила хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха золотими сережками з діамантами.
Нагадаємо, раніше Шарліз Терон вийшла у світ у кокетливій мініспідниці з торочкою від бренду McQueen.