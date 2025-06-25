У бежевому топі і штанах із лампасами: Шарліз Терон в образі від Givenchy завітала на вечірнє шоу

Шарліз Терон / © Getty Images

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Шарліз Терон побувала в ефірі розважального вечірнього шоу Джиммі Феллона, де розповіла про знімання у фільмі «Стара гвардія 2», який вийде на Netflix наступного тижня, 2 липня.

У студії акторка з’явилася в аутфіті у стилі сучасної елегантності з осінньої колекції 2025 бренду Givenchy.

Шарліз Терон / © Getty Images

На ній був бежевий топ із високою горловиною-галтером, американською проймою і відкритою спиною. Верх вона скомбінувала з чорними штанями з оксамитовими лампасами і з цікавими чорними шкіряними босоніжками на шпильках.

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Терон зробила хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха золотими сережками з діамантами.

Нагадаємо, раніше Шарліз Терон вийшла у світ у кокетливій мініспідниці з торочкою від бренду McQueen.