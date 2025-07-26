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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У бежевому тренчі і червоних слінгбеках: Меріл Стріп продемонструвала новий стильний образ із сиквелу "Диявол носить Prada 2"

76-річна акторка повернулася до своєї ролі головної редакторки глянцю Міранди Прістлі у продовженні культового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Getty Images

Модна ікона кінематографа Меріл Стріп потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada». Акторка продемонструвала бездоганний вигляд в образі своєї героїні Міранди Прістлі.

На ній був бежевий тренч із лацканами, який зверху нагадував жакет, біла сорочка з гофруванням і темно-сині штани з високим посадженням, золотими ґудзиками і стрілками.

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп / © Getty Images

Ефектним доповненням луку Меріл були акцентні червоні слінгбеки на шпильках, з бантиками і гострими носками. У неї було стильне укладання і макіяж із рожевим відтінком помади. Вуха акторка прикрасила золотими сережками-кліпсами, шию — золотим ланцюжком, а руку — золотим годинником. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри зі світлою оправою, а в руці вона несла чорну сумку-конверт.

До речі, вбрання для сиквелу розробила американська художниця з костюмів і стилістка Патриція Філд, яка відповідала за модні луки оригінального фільму, а також таких серіалів, як «Секс у великому місті» та «Емілі в Парижі».

Нагадаємо, Меріл Стріп минулого разу на зніманнях фільму з’явилася у фіолетовій блузці з вирізом і коричневій шкіряній спідниці міді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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