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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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154
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2 хв

У бежевому тренчі й незвичайному взутті: Селін Діон зустрілася з шанувальниками перед поверненням на сцену

58-річна канадська співачка приїхала до Парижа напередодні першої за шість років серії повноцінних концертів.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон прибула до готелю Le Royal Monceau у Парижі, де на неї чекали численні шанувальники і представники медіа. Артистка мала чудовий, щасливий вигляд та охоче вітала людей.

Селін не приховувала своїх емоцій: вона усміхалася, махала рукою, надсилала прихильникам повітряні поцілунки та складала пальці у формі серця. Зірка зізналася журналістам, що готова до концертів, хоча й трішки хвилюється, адже від її останніх повноцінних виступів минуло багато часу. Париж співачка назвала своїм другим домом.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Для своєї появи Селін обрала стильний образ від Alaïa. На ній був елегантний бежевий тренч з великими лацканами і відкладним коміром. Він мав приталений силует, пояс на талії та асиметричні драповані деталі, які надавали вбранню об’єму.

Під тренчем виднілися чорний топ. Лук Діон доповнила незвичними чорними високими гостроносими ботфортами з вирізами і на високих шпильках. На обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри Balenciaga.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Волосся співачка зібрала у гладкий низький пучок і зробила макіяж із природним відтінком тонального крему.

Нагадаємо, наприкінці березня, у день свого 58-річчя, Селін оголосила про повернення на сцену у відеозверненні, яке транслювали на Ейфелевій вежі. На неї чекають 16 концертів у Парижі у вересні та жовтні 2026 року, а у травні 2027-го заплановані ще десять шоу.

Це стане першою повноцінною серією виступів Діон після шестирічної перерви, спричиненої пандемією та проблемами зі здоров’ям. 2022 року співачка повідомила, що у неї діагностували синдром м’язової скутості — рідкісне неврологічне захворювання. Через погіршення стану вона була змушена скасувати світове турне.

Водночас 2024 року Селін ненадовго повернулася на сцену: під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі вона виконала «Hymne à l’amour» Едіт Піаф на Ейфелевій вежі.

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