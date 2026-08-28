У бежевому тренчі й незвичайному взутті: Селін Діон зустрілася з шанувальниками перед поверненням на сцену

Селін Діон / © Getty Images

Реклама

Селін Діон прибула до готелю Le Royal Monceau у Парижі, де на неї чекали численні шанувальники і представники медіа. Артистка мала чудовий, щасливий вигляд та охоче вітала людей.

Селін не приховувала своїх емоцій: вона усміхалася, махала рукою, надсилала прихильникам повітряні поцілунки та складала пальці у формі серця. Зірка зізналася журналістам, що готова до концертів, хоча й трішки хвилюється, адже від її останніх повноцінних виступів минуло багато часу. Париж співачка назвала своїм другим домом.

Реклама

Селін Діон / © Getty Images

Для своєї появи Селін обрала стильний образ від Alaïa. На ній був елегантний бежевий тренч з великими лацканами і відкладним коміром. Він мав приталений силует, пояс на талії та асиметричні драповані деталі, які надавали вбранню об’єму.

Реклама

Під тренчем виднілися чорний топ. Лук Діон доповнила незвичними чорними високими гостроносими ботфортами з вирізами і на високих шпильках. На обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри Balenciaga.

Селін Діон / © Getty Images

Волосся співачка зібрала у гладкий низький пучок і зробила макіяж із природним відтінком тонального крему.

Нагадаємо, наприкінці березня, у день свого 58-річчя, Селін оголосила про повернення на сцену у відеозверненні, яке транслювали на Ейфелевій вежі. На неї чекають 16 концертів у Парижі у вересні та жовтні 2026 року, а у травні 2027-го заплановані ще десять шоу.

Це стане першою повноцінною серією виступів Діон після шестирічної перерви, спричиненої пандемією та проблемами зі здоров’ям. 2022 року співачка повідомила, що у неї діагностували синдром м’язової скутості — рідкісне неврологічне захворювання. Через погіршення стану вона була змушена скасувати світове турне.

Реклама

Водночас 2024 року Селін ненадовго повернулася на сцену: під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі вона виконала «Hymne à l’amour» Едіт Піаф на Ейфелевій вежі.

Новини партнерів