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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

У бежевому вбранні та діамантах: Джорджина Родрігес відвідала найкрасивішу мечеть у світі

Дівчина прилетіла до ОАЕ, де відвідала одну із головних архітектурних пам'яток країни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram серією фото, зроблених в ОАЕ. Вона відвідала найкрасивішу мечеть у світі — мечеть шейха Заїда, одну з головних визначних пам'яток країни. Це шедевр ісламської архітектури з 82 куполами, тоннами блискучого білого мармуру, вкритими золотом люстрами та колонами, інкрустованими напівдорогоцінним камінням.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Для відвідування мечеті потрібно дотримуватися певного дрескоду, тому дівчина одягла бежеву абаю — довгу вільну сукню з довгими рукавами, під нею, зважаючи на все, були молочні штани. Свій образ Джорджина доповнила молочною сумкою Hermès Birkin, туфлями-човниками на підборах і сережками та каблучкою з діамантами.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Фасад мечеті прикрашений унікальною системою освітлення, що уособлює фази місяця. Вночі вона світиться м'яким блакитним світлом, яке змінюється залежно від місячного циклу.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, цю мечеть відвідували Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем .

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