У безглуздих образах: Ірина Шейк вийшла на подіум під час Тижня моди у Лондоні

Іноді дизайнери дивують занадто фантазійними вбраннями.
Супермодель Ірина Шейк поринула у роботу в Лондоні, де стартував Тиждень моди. Останніми днями вона взяла участь одразу в кількох показах британських дизайнерів і деякі образи, мали дуже дивний вигляд, навіть на такій красуні як Ірина.
Перший вихід зірки - показ колекції осінь-зима 2022 року бренду Matty Bovan. На подіумі Шейк продемонструвала величезні та багатошарові луки у стилі пэчворк, які поєднувалися з кросівками.
Другий вихід на подіум зірки - показ колекції осінь-зима 2022 бренду Richard Quinn. Тоді модель продемонструвала образ кольору фуксії, який повністю закривав її тіло, а також монохромний чорний оверсайз лук.
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