У бежевих тренчах і стильних окулярах: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували новий кліп про кохання

Творчий тандем Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували кліп на пісню "Чорний велюр". Нова відеоробота, яку знімали у Празі, – про справжнє, пристрасне кохання, яке не завжди буває безхмарним.

Артисти хочуть донести слухачам: почуття потрібно оберігати і не піддаватися на провокації. У пориві злості чи образ не потрібно ранити словами одне одного.

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська

"Кохання – це щастя, але за щастя завжди потрібно боротись. Чорний велюр – це дрібні плітки, які наче затьмарюють щастя закоханих. Там, де любов між двома, будь-які порадники зайві. Потрібно слухати тільки своє серце", – говорить Михайло Грицкан.

"Розкішна пісня про любов і гострі почуття, пристрасть і не завжди розуміння між чоловіком і жінкою. А все тому, що ми начебто з різних планет", – поділилася Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська

Нагадаємо, це вже друга дуетна композиція артистів. Раніше Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрем’єрили кліп "Затримайся хоч на мить".

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