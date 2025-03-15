У бежевій сукні з рюшами: дочка супермоделі Кейт Мосс прийшла на модний показ відомого бренду

Британська модель Ліла Мосс – дочка відомої супермоделі 90-х – відвідала Париж. Дівчина з'явилася серед гостей показу жіночого одягу Saint Laurent осінь-зима 2025-2026, який бренд презентував у межах Паризького тижня моди.

Вона, згідно з модною традицією, одягла на показ лук від бренду. На Лілі була мінісукня бежевого кольору та з відкритими плечима. Вбрання також прикрашали довгі рукави та зав'язки, спідниця та верх сукні були виконані з рюшами. Вбрання модель доповнила чорними колготками, коричневими босоніжками та масивними сережками з камінням коричневого кольору. Макіяж і зачіска у неї були дуже лаконічні.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Ліла у світі моди вже не новачок і сама співпрацює з багатьма брендами, а також часто відвідує шоу у Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Лондоні. Наприклад, нещодавно вона також відвідала захід у Лондоні організований Брендом Donna Karan New York на честь її матері Кейт Мосс. Увагу Ліла тоді привернула тим, що скопіювала образ акторки Сари Джессіки Паркер із серіалу "Секс і місто".

Читайте також: