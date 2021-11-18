У бежевому корсеті: фіналістка "Холостяка-10" продемонструвала пікантне декольте

Дана Оханська показала фоловерам новий образ.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – виклала в Instagram нове селфі. Дівчина позувала у бежевому корсеті та кремовому кроптопі, одягненому зверху. Декольте Дани мало пікантний і привабливий вигляд.

Образ красуня доповнила ідеально рівним укладанням та макіяжем з ледь помітними димчастими тінями. У вухах у неї були сережки-цвяшки.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Раніше Оханська поділилася у соцмережі гарячим відео, знятим у готелі. На ньому Дана у сексуальній чорній білизні з мереживом демонструє струнку фігуру.

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