У бежевому корсеті: фіналістка "Холостяка-10" продемонструвала пікантне декольте

Дана Оханська показала фоловерам новий образ.
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – виклала в Instagram нове селфі. Дівчина позувала у бежевому корсеті та кремовому кроптопі, одягненому зверху. Декольте Дани мало пікантний і привабливий вигляд.
Образ красуня доповнила ідеально рівним укладанням та макіяжем з ледь помітними димчастими тінями. У вухах у неї були сережки-цвяшки.
Раніше Оханська поділилася у соцмережі гарячим відео, знятим у готелі. На ньому Дана у сексуальній чорній білизні з мереживом демонструє струнку фігуру.
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