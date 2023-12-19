У бежевому костюмі від українського бренду: Олена Зеленська на семінарі у Києві

Олена Зеленська взяла участь у семінарі "Партнерство для трансформації: формування майбутнього охорони здоров’я України", організованому ВООЗ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Міжнародне медичне партнерство особисто для мене – це один із найважливіших результатів зробленого за рік. Започаткували його на полях Саміту перших леді та джентльменів у вересні, куди вперше запросили ще й очільників МОЗ із різних країн. І це медичне побратимство – наш шанс урятувати ще більше життів. У нас надзвичайно потужні й самовіддані медики, і партнерство, зокрема, має допомогти їм не вигоріти, самозберегтися та працювати ще ефективніше", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Олена постала у білій сорочці і стильному бежевому костюмі від українського бренду Bobkova із великими накладними кишенями на жакеті.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська відвідала з робочим візитом Львівщину. Перша леді у чорному костюмі і з елегантною зачіскою побувала на концерті у Львівській опері.

Читайте також: