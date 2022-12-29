У бежевому пальті, джинсах і кросівках: Настя Каменських у стильному образі прогулялася Лондоном

Артистка показала світлини з поїздки до Великої Британії.
Настя Каменських опублікувала в Instagram знімки з прогулянки Лондоном.
На світлинах вона постала у стильному аутфіті. На співачці було бежеве пальто, джинси кльош, білий шарф навколо шиї та білі кросівки. Лук вона доповнила сумочкою гарбузового відтінку на золотистому ланцюжку.
Каменських сфотографувалася біля памятника Володимиру Великому, який розташований біля станції метро "Голанд-Парк", неподалік від Українського клубу та Посольства України. До речі, автором пам'ятника є канадський скульптор українського походження Лео Мол.
У дописі співачка поділилася роздумами про рік, який минув, і про цінності у житті.
"Зазвичай у цей час ми всі з вами підбиваємо підсумки року, згадуємо все, що відбулося за весь час та складаємо плани на майбутнє.
Та сьогодні все те, що раніше мало значення - здається, втратило будь-який сенс. А дуже прості та банальні раніше речі, які багато хто з нас приймав за належне - отримали нову цінність.
Мабуть, кожен зрозумів, що найдорожче - це наше життя та рідні поруч. Що кожен новий день, який маємо можливість проживати - це великий дар, який потрібно цінувати.
Сьогодні я вдячна за можливість жити, бачити рідних та продовжувати творити. І я точно знаю, що жоден з нас не буде вже ніколи таким, як раніше. Ми всі будемо кращими, ми вже кращі", - написала Настя.
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