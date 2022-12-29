У бежевому пальті, джинсах і кросівках: Настя Каменських у стильному образі прогулялася Лондоном

Настя Каменських опублікувала в Instagram знімки з прогулянки Лондоном.

На світлинах вона постала у стильному аутфіті. На співачці було бежеве пальто, джинси кльош, білий шарф навколо шиї та білі кросівки. Лук вона доповнила сумочкою гарбузового відтінку на золотистому ланцюжку.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

Каменських сфотографувалася біля памятника Володимиру Великому, який розташований біля станції метро "Голанд-Парк", неподалік від Українського клубу та Посольства України. До речі, автором пам'ятника є канадський скульптор українського походження Лео Мол.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

У дописі співачка поділилася роздумами про рік, який минув, і про цінності у житті.

"Зазвичай у цей час ми всі з вами підбиваємо підсумки року, згадуємо все, що відбулося за весь час та складаємо плани на майбутнє.

Та сьогодні все те, що раніше мало значення - здається, втратило будь-який сенс. А дуже прості та банальні раніше речі, які багато хто з нас приймав за належне - отримали нову цінність.

Мабуть, кожен зрозумів, що найдорожче - це наше життя та рідні поруч. Що кожен новий день, який маємо можливість проживати - це великий дар, який потрібно цінувати.

Сьогодні я вдячна за можливість жити, бачити рідних та продовжувати творити. І я точно знаю, що жоден з нас не буде вже ніколи таким, як раніше. Ми всі будемо кращими, ми вже кращі", - написала Настя.

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