У бежевому топі і джинсах: Меган Фокс заскочили з бойфрендом

Меган Фокс і її коханий Machine Gun Kelly знову були зазнімковані фотографами разом.

35-річна Меган відвідала секретне шоу NoCap Shows x Machine Gun Kelly 19 червня 2021 року у Венеції, Каліфорнія, і була сфотографована з бойфрендом за лаштунками.

Фокс була одягнена в бежевий топ-бюстьє, що підкреслював її пишні груди, а також сині джинси з високою талією. В руках у зірки був бежевий тренч. Довге волосся зірки було розпущене, а на обличчі був зроблений насичений макіяж очей і підкреслені пухкі губи.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Getty Images

Пару сфотографували, коли Фокс поправляла щось на обличчі у Колсона Бейкера (справжнє ім'я Machine Gun Kelly). Музикант якраз готувався вийти на сцену.

У цьому ж концерті брав участь барабанщик панк-рок-групи Blink-182 Тревіс Баркер, його прийшла підтримати кохана — 42-річна Кортні Кардашян, яка також відзначилася своїм вбранням.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Getty Images

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Меган Фокс з бойфрендом Machine Gun Kelly (9 фото)

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