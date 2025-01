У безрукавці, рукавичках та масці: Єва Лонгорія допомагала волонтерам з прибиранням у Лос-Анджелесі

49-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", якій довелося евакуюватися з власного будинку в Південній Каліфорнії, об'єднала зусилля з Національною мережею організацій робітників-одноденок, This Is About Humanity та іншими волонтерами, щоб надати підтримку постраждалим.

Єва одягла чорний робочий одяг, рукавички та бейсболку з логотипом Лос-Анджелеса та допомагала збирати коробки з предметами першої необхідності, а також займалася прибиранням.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Раніше знаменитість пообіцяла надати 1 мільйон доларів на ліквідацію наслідків пожежі. Гроші акторка пообіцяла перерахувати до двох фондів Latino Community Foundation та California Community Foundation. Відомо, що пожертва Лонгорії надійшла з премії "За мужність і ввічливість", яку їй вручив Джефф Безос у березні минулого року. Щорічна грошова премія Безоса у розмірі 50 мільйонів доларів вручається тим, хто робить істотний внесок у розвиток суспільства.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше принц Гаррі та Меган Маркл прибули підтримати постраждалих від пожежі в Каліфорнії. Герцог і герцогиня Сассекські відвідали конференц-центр Пасадени, який зараз є місцем евакуації для жертв лісової пожежі Ітон, що спалахнула в сусідній Альтадені.

