У безрукавці і шкіряних мінішортах: британська модель продемонструвала цікавий осінній образ

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — продемонструвала в Instagram цікавий варіант стильного осіннього аутфіту, який чудово підійде для прогулянки містом.

Джессіка Гейл

«Осінній одяг», — підписала дівчина допис.

Джессіка Гейл

Перед фотокамерою вона постала у чорній безрукавці з високою горловиною, яку поєднала зі шкіряними мінішортами кольору гакі і чорними високими чоботами. У руці Гейл тримала чорну плетену сумку.

Джессіка Гейл

Джес зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями і білий манікюр. Лук вона завершила золотими прикрасами.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у червоному купальнику похизувалася спокусливою фігурою.