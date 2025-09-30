- Дата публікації
У безрукавці і шкіряних мінішортах: британська модель продемонструвала цікавий осінній образ
Джессіка Гейл показала стильний варіант осіннього луку для прогулянки.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — продемонструвала в Instagram цікавий варіант стильного осіннього аутфіту, який чудово підійде для прогулянки містом.
«Осінній одяг», — підписала дівчина допис.
Перед фотокамерою вона постала у чорній безрукавці з високою горловиною, яку поєднала зі шкіряними мінішортами кольору гакі і чорними високими чоботами. У руці Гейл тримала чорну плетену сумку.
Джес зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями і білий манікюр. Лук вона завершила золотими прикрасами.
