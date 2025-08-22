- Дата публікації
У бікіні біля озера: 22-річна дочка Кетрін Зети-Джонс поділилася пікантними світлинами
22-річна Керіс Зета-Дуглас поділилася кількома знімками з відпочинку у своєму Instagram.
Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа позувала перед камерою у відвертому чорному бікіні під час відпочинку у Вайомінгу.
Дівчина сиділа на траві у чорному бікіні від ORIXA by V. Thibes на березі мальовничого озера у Вайомінгу. Волосся Керіс було розпущене і вона була без макіяжу, продемонструвавши свою природну красу.
Цього року Керіс Зета-Джонс закінчила Університет Брауна в Род-Айленді. У блогу вона показувала і кадри зі свого випускного, де були присутні її знамениті батьки.
Кетрін тоді привітала дочку, написавши: «Так пишаюся тобою. Яка важлива подія. Вітаю, люба ❤️».
Сама Кетрін Зета-Джонс зараз зайнята промокампанією фільму «Венздей — 2», нещодавно ми бачили в якому аутфіті зірка сяяла на прем’єрі в Лондоні.