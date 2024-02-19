У бікіні біля басейну та топлес у сауні: Ешлі Робертс показала, як відпочиває у Марокко

Зірка улетіла у відпустку до північі Африки, де релаксує на березі Атлантичного океану.
42-річна американська співачка, телеведуча, колишня вокалістка бурлеск The Pussycat Doll – Ешлі Робертс – улетіла на відпочинок до Марокко, звідки вже встигла показати багато пляжних фотографій.
Зірка у чорному бікіні позувала в басейні на тлі готелю, оточеного пальмами. Від сонця вона захищалася чорною панамкою Jacquemus. Фігура Ешлі має чудовий вигляд — на животі промальовуються кубики преса.
Також Робертс показала, як відвідувала хамам. Вона позувала топлес і з рушником на голові у мармуровій ванні. "Запишіть хамам у свій список бажань! Шкіра, як у немовляти", — написала ведуча, яка явно задоволена процедурою.
Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс традиційно потрапила до об'єктивів папараці біля виходу з офісу в Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios. Вона була в помаранчевому светрі та пітоновій спідниці.
Читайте також:
- Дуже яскрава: ведуча Ешлі Робертс продемонструвала класичний лук у стилі Barbiecore
- У сукні з V-подібним вирізом і без бюстгальтера: Ешлі Робертс блиснула сосками по дорозі на роботу
- У срібному луку та з подарунком у руках: Ешлі Робертс сфотографували папараці