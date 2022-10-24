У бікіні гарбузового відтінку: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

27-річна британська модель у звабливому образі позувала на відпочинку.

Демі Роуз опублікувала в Instagram гарячі знімки з відпочинку на мальовничих Карибах – у Сент-Люсії.

Модель постала перед камерою в бікіні гарбузового кольору, яке чудово сиділо на її сексуальній фігурі і підкреслювало пишне спокусливе декольте.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Зверху Демі одягла халат такого самого кольору і взула босоніжки в тон. Красуня розпустила волосся і зробила легкий макіяж з акцентом на пишних віях.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Роуз продемонструвала сексуальні груди в синій сукні із прозорою спідницею.

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