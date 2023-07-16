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У бікіні і мінішортах: Шерон Стоун показала, як малювала картину

У бікіні і мінішортах: Шерон Стоун показала, як малювала картину

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
413
Час на прочитання
1 хв
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У бікіні і мінішортах: Шерон Стоун показала, як малювала картину

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

65-річна акторка і своїм мистецьким витвором похизувалася, і стрункими ногами.

Шерон Стоун опублікувала в Instagram світлину з повсякденного життя. Акторка показала, що вона робила у свій вільний час.

Зірка вирішила зайнятися мистецтвом і намалювати картину. Як бачимо, вийшло красиво.

На фото Шерон зазнімкована у процесі малювання. Вона постала у ліфі від купальника з принтом, джинсових мінішортах, які чудово підкреслили її стрункі ноги, у фартуху асфальтного відтінку і білих кроксах. Волосся вона зібрала у хвостик і одягла на голову пов'язку, доповнивши лук оптичними окулярами.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram
Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун продемонструвала стрункуу фігуру у червоному купальнику з пікантним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
413
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