У бікіні і мінішортах: Шерон Стоун показала, як малювала картину

65-річна акторка і своїм мистецьким витвором похизувалася, і стрункими ногами.
Шерон Стоун опублікувала в Instagram світлину з повсякденного життя. Акторка показала, що вона робила у свій вільний час.
Зірка вирішила зайнятися мистецтвом і намалювати картину. Як бачимо, вийшло красиво.
На фото Шерон зазнімкована у процесі малювання. Вона постала у ліфі від купальника з принтом, джинсових мінішортах, які чудово підкреслили її стрункі ноги, у фартуху асфальтного відтінку і білих кроксах. Волосся вона зібрала у хвостик і одягла на голову пов'язку, доповнивши лук оптичними окулярами.
Нагадаємо, раніше Шерон Стоун продемонструвала стрункуу фігуру у червоному купальнику з пікантним декольте.
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