У бікіні і мінішортах: Шерон Стоун показала, як малювала картину

Шерон Стоун опублікувала в Instagram світлину з повсякденного життя. Акторка показала, що вона робила у свій вільний час.

Зірка вирішила зайнятися мистецтвом і намалювати картину. Як бачимо, вийшло красиво.

На фото Шерон зазнімкована у процесі малювання. Вона постала у ліфі від купальника з принтом, джинсових мінішортах, які чудово підкреслили її стрункі ноги, у фартуху асфальтного відтінку і білих кроксах. Волосся вона зібрала у хвостик і одягла на голову пов'язку, доповнивши лук оптичними окулярами.

Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун продемонструвала стрункуу фігуру у червоному купальнику з пікантним декольте.

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