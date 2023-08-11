У бікіні і не тільки: Ізабель Гулар похизувалась кадрами з відпустки

38-річна бразилійка Ізабель Гулар провела відпустку у Греції. Вона вже закінчилася, а модель продовжує ділитися яскравими кадрами та каже, що вже нудьгує за морем.

Відпочивала манекенниця разом зі своїм коханим Кевіном Траппом у Греції. У її блогу в Instagram було опубліковано багато фотографій моделі в бікіні. Також Ізабель часто вихвалялася своєю ідеальною п'ятою точкою.

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Ось і на нових кадрах знову показала сідниці, як горіх, у купальнику.

"Я вже сумую за днями, проведеними біля моря", — написала модель у підписі до знімків.

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Також Ізабель опублікувала кадри, на яких позувала в смугастій об'ємній сорочці, одягненій на голе тіло. Красуня була в чорних сонцезахисних окулярах, із золотими сережками у вухах і з розпущеним волоссям.

А ще похизувалася аутфітом у топі з квітковим принтом з довгими об'ємними рукавами та мініспідницею.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Ізабель Гулар блиснула ідеальними сідницями в морі.

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