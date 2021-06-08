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У бікіні і прозорому комбінезоні: переможниця "Холостяка-11" на відпочинку у Туреччині

У бікіні і прозорому комбінезоні: переможниця "Холостяка-11" на відпочинку у Туреччині

У бікіні і прозорому комбінезоні: переможниця "Холостяка-11" на відпочинку у Туреччині

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Анна Богдан з головним героєм шоу Михайлом Заливакою поїхали разом у відпустку.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — разом зі своїм коханим Михайлом Заливакою поїхали на відпочинок. Вони обрали турецький Бодрум.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

В Instagram Stories дівчина опублікувала кілька перших світлин і відео звідти.

Богдан виклала відео, на якому вона зазнімкована у стильних окулярах і солом'яному капелюсі.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Вона також продемонструвала свій пляжний лук. На фото Аня позує у світлому бікіні, зверху якого вона одягла чорний прозорий комбінезон з відвертим декольте і розрізами на штанях.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Із нетерпінням чекаємо на нові знімки зі спекотної Туреччини.

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Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)