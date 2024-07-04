У бікіні і з губами "качечкою": Ніколь Шерзінгер блиснула пишними формами біля басейну

Співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – на честь свого 46-го дня народження вирішила порадувати себе невеликим відпочинком та вирушила до Швейцарії, звідки вже встигла показати не лише мальовничі гірські пейзажі, а й фото у бікіні.

Зірка позувала в басейні в чорному купальнику з білою окантовкою, який ефектно підкреслило її пишні груди.

"Вступаючи в ще один рік навколо Сонця", — підписала Ніколь фото, на одному з яких зображена з губами, складеними "качечкою".

Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер відвідала премію Tony Awards 2024, що відбулася в Театрі Девіда Коха у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

На "червоній" доріжці вона постала у яскравому аутфіті. На ній була асиметрична сукня максі малинового кольору з оголеною спиною та драпіруванням від ліванського дизайнера Nicolas Jebran. Вбрання мало червону вставку на спідниці, прикрашену червоними блискучими аплікаціями.

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