У бікіні і з губами "качечкою": Ніколь Шерзінгер блиснула пишними формами біля басейну

Артистка влаштувала собі невелику відпустку.
Співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – на честь свого 46-го дня народження вирішила порадувати себе невеликим відпочинком та вирушила до Швейцарії, звідки вже встигла показати не лише мальовничі гірські пейзажі, а й фото у бікіні.
Зірка позувала в басейні в чорному купальнику з білою окантовкою, який ефектно підкреслило її пишні груди.
"Вступаючи в ще один рік навколо Сонця", — підписала Ніколь фото, на одному з яких зображена з губами, складеними "качечкою".
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер відвідала премію Tony Awards 2024, що відбулася в Театрі Девіда Коха у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
На "червоній" доріжці вона постала у яскравому аутфіті. На ній була асиметрична сукня максі малинового кольору з оголеною спиною та драпіруванням від ліванського дизайнера Nicolas Jebran. Вбрання мало червону вставку на спідниці, прикрашену червоними блискучими аплікаціями.
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