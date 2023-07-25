У бікіні і з малечею на руках: Джорджина Родрігес показала, як відпочиває на морі

Відпочивала Джорджина Родрігес та її коханий Кріштіану Роналду на яхті разом із дітьми. Також модель ділилася кадрами в Instagram і показувала, як вони насолоджувалися на сонці на розкішній яхті разом з футболістом і каталися на водному мотоциклі.

Відпочинок на пляжі також був. Родрігес опублікувала в блогу відео і показала, як намагалася поплавати в морі, що хвилюється. Дівчина була в бікіні, стрингах та сонцезахисних окулярах на обличчі.

"Коли думаєш, що ти непереможний", — підписала відео модель, сміючись з того, як не могла нормально поплавати через хвилі.

Також Джорджина показала фото із молодшою дочкою Есмеральдою, якій у квітні виповнився один рік. Мама тримала малюка на руках, одягнена дівчинка була в біло-рожеву коротку сукню, а на обличчі у неї були окуляри від сонця.

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