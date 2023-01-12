У бікіні канаркового кольору: фіналістка "Холостяка-12" похизувалася пласким животом на Гаваях

Фіналістка реалітішоу "Холостяк-12" – Олександра Мудра – потішила підписників новою світлиною з відпочинку. Вона релаксує на острові Кауаї, який входить до групи Гавайських островів, архіпелагу у центральній частині Тихого океану. Його іноді називають островом-садом через вологі тропічні ліси, якими покрита більша частина його території.

Дівчина позувала на тлі пальм і водойми у бікіні канаркового кольору, зверху якого одягла жовту сорочку з принтом. У цьому пляжному луку Саша похизувалася підтягнутою фігурою, пласким животом і стрункими ногами.

Олександра Мудра/Instagram

Мудра зібрала волосся у високий хвіст, одягла на обличчя стильні окуляри і повісила на плече об'ємний різнокольоровий шопер.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту і подруга Олександри – Марина Голд – показала фоловерам знімок із Гаваїв, на якому вона постала у леопардових плавках і без бюстгальтера.

Читайте також: