У бікіні кольору Апероль: британська модель показала нове фото з відпочинку

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку.

Цього разу білявка засмагала у купальнику кольору Апероль із асиметричним ліфом і завязками на плавках. Цей відтінок дуже пасує Арабеллі.

Арабелла Чі/Instagram

Фігура дівчини мала стрункий і сексуальний вигляд. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж на обличчі. Золоті прикраси завершили пляжний лук Чі.

"Просто ще один день у раю", – підписала фото модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася ідеальною фігурою у білому суцільному купальнику з глибоким вирізом.

Читайте також: