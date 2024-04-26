У бікіні кольору Апероль: британська телезірка похизувалася пишним бюстом

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.

Цього разу красуня приміряла яскраве бікіні кольору Апероль в рубчик, ліф якого чудово підкреслив її пишні і сексуальні груди. Глоя також похизувалася пласким животом і пірсингом у вигляді сердечка у пупку.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Пляжний лук Феррі доповнила укладанням із локонами і різними сонцезахисними окулярами.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі демонструвала струнку фігуру у білому купальнику, який складався з ліфа з тканини жатка і мініатюрних плавок із кільцями і на зав'язках.

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