У бікіні кольору Апероль: британська телезірка похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі потішила підписників пікантними знімками.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.
Цього разу красуня приміряла яскраве бікіні кольору Апероль в рубчик, ліф якого чудово підкреслив її пишні і сексуальні груди. Глоя також похизувалася пласким животом і пірсингом у вигляді сердечка у пупку.
Пляжний лук Феррі доповнила укладанням із локонами і різними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі демонструвала струнку фігуру у білому купальнику, який складався з ліфа з тканини жатка і мініатюрних плавок із кільцями і на зав'язках.
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