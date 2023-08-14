У бікіні кольору Апероль: зірка реалітішоу похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом

Емма Ернан любить ділитися з фоловерами знімками у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – показала в Instagram нове фото з відпустки.
Білявка позувала на знімку у бікіні на зав'язках кольору Апероль. Емма засмагала на шезлонгу біля басейну. Волосся вона зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Ернан продемонструвала на камеру струнку фігуру і сексуальний бюст.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан вихвалялася ідеальною фігурою і стрункими ногами у рожевому купальнику.
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