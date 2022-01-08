У бікіні кольору авокадо: Надя Дорофєєва продемонструвала підтягнуту фігуру

Артистка поділилася пікантним фото із Мексики.
Надя Дорофєєва насолоджується разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочинком у Тулумі. Артистка потішила фоловерів в Instagram новим пікантним знімком.
Цього разу Дорофєєва позувала на камеру у бікіні кольору авокадо. Вона сиділа на борту басейну і трималася руками за голову. Волосся зірка закріпила шпилькою "крабик".
Фігура Наді має підтягнуту та сексуальну фігуру. Вона продемонструвала також плаский живіт і стрункі ноги.
"Забери сонце із собою", — підписала світлину Надя.
Раніше співачка показала милий знімок із Дантесом і похизувалася пляжним луком.
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