У бікіні кольору авокадо: Надя Дорофєєва продемонструвала підтягнуту фігуру

Артистка поділилася пікантним фото із Мексики.

Надя Дорофєєва насолоджується разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочинком у Тулумі. Артистка потішила фоловерів в Instagram новим пікантним знімком.

Цього разу Дорофєєва позувала на камеру у бікіні кольору авокадо. Вона сиділа на борту басейну і трималася руками за голову. Волосся зірка закріпила шпилькою "крабик".

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Фігура Наді має підтягнуту та сексуальну фігуру. Вона продемонструвала також плаский живіт і стрункі ноги.

"Забери сонце із собою", — підписала світлину Надя.

Раніше співачка показала милий знімок із Дантесом і похизувалася пляжним луком.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

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