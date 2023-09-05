У бікіні кольору лате: модель похизувалася підтягнутим тілом і сексуальними сідницями

Арабелла Чі поповнила пляжний гардероб стильним купальником від італійського Дому моди.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася з фоловерами в Instagram новою порцією знімків із відпочинку.
Перед фотокамерою дівчина постала у бікіні на зав'язках кольору лате із зображенням логотипу бренду Gucci. На шиї у неї були золоті підвіски на ланцюжках. Білявка розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі.
Арабелла з різних ракурсів продемонструвала струнку підтягнуту фігуру і блиснула сексуальними сідницями.
Красуня засмагала, потім релаксувала на ліжку у затінку, пила кавовий напій і фотографувалася.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі позувала для фото в ефектному купальнику з тигровим принтом.
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