У бікіні кольору лате: модель похизувалася підтягнутим тілом і сексуальними сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася з фоловерами в Instagram новою порцією знімків із відпочинку.

Арабелла Чі/Instagram

Перед фотокамерою дівчина постала у бікіні на зав'язках кольору лате із зображенням логотипу бренду Gucci. На шиї у неї були золоті підвіски на ланцюжках. Білявка розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла з різних ракурсів продемонструвала струнку підтягнуту фігуру і блиснула сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня засмагала, потім релаксувала на ліжку у затінку, пила кавовий напій і фотографувалася.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі позувала для фото в ефектному купальнику з тигровим принтом.

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