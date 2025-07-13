У бікіні кольору лате: 60-річна Елізабет Герлі знову похизувалася стрункою фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку, на якій вона похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим бюстом.

На знімку акторка позувала у бікіні кольору лате від свого бренду Elizabeth Hurley Beach. На ліфі і плавках була металева фурнітура у вигляді золотих ланцюжків.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі зробила скуйовджену зачіску, легкий макіяж і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою.

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Крім того, Ліз поділилася секретом, що потрібно робити, щоб фото у купальнику виходили ідеальними.

«Секрет вдалих фотографій у бікіні? Забороніть сонячне світло зверху. Під час знімань у бікіні схід або захід сонця — ваші найкращі друзі. Ми знімали це о 7 ранку… О 8 ранку я вже відпочивала в одному з моїх не менш вдалих каптанів від @elizabethhurleybeach, почуваючись гламурно та захищеною від смертельного сонця», — написала акторка у дописі.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у купальнику з «хижим» принтом і глибоким декольте покаталася на човні.